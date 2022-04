Il boss di Arzano blocca Internet a tutto il palazzo: la bimba non può seguire le lezioni in Dad Il clan della 167 di Arzano usava un jammer per bloccare le comunicazioni, ma così facendo isolava anche Internet: una bambina non poteva seguire le lezioni in Dad.

A cura di Nico Falco

Per tenersi al sicuro dalle intercettazioni il clan della 167 di Arzano utilizzava un jammer, un disturbatore di frequenze che impediva la rilevazione dei cellulari. L'apparato, però, quando entrava in funzione bloccava tutto, anche la linea Internet tramite wireless, e così una ragazzina che abitava nello stesso palazzo non poteva seguire le lezioni in didattica a distanza. Effetto collaterale per chi abita in palazzine trasformate in roccaforti della camorra, che emerge dall'ordinanza che è stata eseguita nei giorni scorsi contro il clan della 167 di Arzano: 27 persone arrestate, in carcere anche i boss delle due fazioni, i Cristiano e i Monfregolo, e i diretti collegamenti con gli Amato-Pagano, gli Scissionisti di Secondigliano.

A parlare del jammer, intercettata, è Pasqualina Errichiello, tra i destinatari della misura cautelare, cugina di Salvatore Petrillo, quest'ultimo nipote del boss Pasquale Cristiano, detto picstick, e morto dopo essere rimasto vittima di un agguato in un bar nel novembre 2021. Il dispositivo, rilevano gli inquirenti nelle oltre 300 pagine di ordinanza, è una ulteriore dimostrazione delle cautele che gli indagati avevano adottato per cercare di ostacolare le indagini e che comprendevano anche una capillare sorveglianza delle strade per segnalare l'eventuale presenza delle forze dell'ordine.

Il jammer del clan blocca anche Internet, la bambina non può seguire la Dad

Durante una conversazione captata il 13 gennaio 2021, la Errichiello si lamenta con un'altra donna delle abitudini di Petrillo, che in più occasioni avrebbe incontrato affiliati e fiancheggiatori nella sua abitazione, ma soprattutto per l'utilizzo del jammer che, una volta attivato, bloccava qualsiasi tipo di comunicazione a tutti i condomini, compreso, appunto, il wifi per il collegamento Internet. "Tu non puoi dare fastidio a tutto il palazzo – dice la donna, ragionando con l'altra e riferendosi a Petrillo – specialmente a me che la bimba fa la videochiamata. Questo coso lo devi accendere dopo l'una se ti conviene". "Fa la videolezione?! – continua – quello mette questo coso? e quello isola tutti i telefoni, tutte le linee, ti isola".