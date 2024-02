Il bar chiuso era diventato una bisca clandestina: sequestrati 22mila euro, 7 denunciati Blitz dei carabinieri in un bar chiuso per cessata attività a Villaricca (Napoli): sorprese a giocare d’azzardo 7 persone tra i 32 e i 52 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il tavolo da gioco con tanto di tappetino che richiama i casinò, le carte da poker, mazzette di banconote e l'immancabile nuvola di fumo: scene classiche da film, ma che i carabinieri si sono trovati davanti in un locale di Villaricca, in provincia di Napoli, dove era stata allestita una bisca clandestina. Complessivamente sono finiti sotto chiave 22.560 euro mentre per i giocatori è scattata la denuncia a piede libero per "esercizio e partecipazione a giochi d'azzardo".

Il blitz dei carabinieri di Villaricca è avvenuto nella nella scorsa notte, tra il 22 e il 23 febbraio. Obiettivo un locale di viale della Repubblica dove si trovava un bar che ha poi chiuso per cessata attività. Intorno al tavolo c'erano sette persone, di età compresa tra i 32 e i 52 anni, tra cui quattro già note alle forze dell'ordine.

I militari hanno perquisito i giocatori e nelle loro tasche hanno trovato 16.190 euro in contanti. Altri soldi erano sul tavolo da gioco, per le scommesse: al momento dell'arrivo dei militari il "banco" era di 6.370 euro. Tutto il denaro, per complessivi 22.560 euro, è stato sequestrato. Ulteriori indagini sono in corso per risalire al proprietario dell'immobile, anche questo finito sotto sequestro.