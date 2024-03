Il 19 marzo è il giorno di Pino Daniele: festa per i 40 anni di Sciò Live a Napoli Nel giorno del suo onomastico e in quello in cui avrebbe festeggiato anche i 69 anni, il ricordo di Pino Daniele si arricchisce di una novità: la ristampa per il quarantesimo anniversario del live “Sciò”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

«E po' sì faccio ‘e corna nunn è pe' cattiveria / è ca ce l'aggio a morte cu' chi sfrutta ‘a miseria». "Sciò" uno dei live più belli di Pino Daniele compie 40 anni. E quale miglior modo per celebrarlo, se non il 19 marzo, giorno di San Giuseppe e giorno in cui il "mascalzone latino", indimenticabile voce e chitarra, uno dei più importanti cantautori italiani del Novecento, avrebbe compiuto 69 anni. Dunque al "Pino Daniele day" festa per i 40 anni di ‘Sciò live' nel segno di "Pinotto".

La Warner Music Italy lo celebra l'anniversario della sua carriera con le registrazioni effettuate durante i concerti tra il 1982 e il 1984 che sarà disponibile in digitale da quel giorno e dal 22 marzo in vinile. Il cofanetto in edizione limitata contiene un doppio vinile nero versione rimasterizzata 2017 dell'originale e un vinile 12″ bianco con 4 bonus track inedite tratte da un concerto del 14 settembre 1984 a Roma.

All'interno anche un poster con foto inedite di Pino Daniele scattate dai suoi storici fotografi, Giovanni Canitano e Luciano Viti, e uno sticker. Il Pino Daniele Day entrerà nel vivo poi con un evento a Napoli presso la sede del Sum – Stati Uniti Del Mondo (via Depretis, 130) che dal 2016 ospita anche l'installazione museale permanente "Pino Daniele Alive".

Leggi anche Mercatini e Fiere di Pasqua 2024 a Napoli al centro storico: stand da marzo a maggio

Dalle ore 16.45 in dialogo Luca De Gennaro e Mixo, speaker di Radio Capital, con vari ospiti. Il pubblico presente in sala sarà invitato a condividere emozioni, ricordi e riflessioni. Ad intervallare la conversazione, ci saranno alcuni momenti dal vivo in versione unplugged realizzati da tre giovani cantautrici emergenti promosse dalla Fondazione Pino Daniele Ets e che hanno frequentato i corsi di alta formazione Afam del Conservatorio "G. Verdi" di Milano: Alessandra Tumolillo (Napoli), Greta Bragoni (Domodossola) e Rosita Brucoli (Ruvo di Puglia).

Il talk è gratuito con prenotazione obbligatoria così come l'appuntamento dalle ore 19.00 alle ore 21.00, per visitare l'installazione museale realizzata dalla Fondazione Pino Daniele Ets. Sarà possibile acquistare in anteprima il cofanetto in edizione limitata e le t-shirt Sciò.