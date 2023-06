I vicini fanno troppo rumore e lui chiama i carabinieri, ma in casa gli trovano una pistola: denunciato Un uomo di 70 anni è stato denunciato dai carabinieri a Napoli: in casa nascondeva una pistola clandestina con matricola abrasa.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha chiamato i carabinieri perché i vicini di casa facevano troppo rumore: l'iniziativa, però, si è ritorta contro un uomo di 70 anni, che è stato denunciato in quanto i militari, nella sua abitazione, hanno rinvenuto una pistola clandestina. La vicenda risale alla tarda serata di ieri, giovedì 22 giugno, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e quelli della stazione di Posillipo intervengono in via Scipione Capece per una segnalazione di disturbo della quiete pubblica.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno accertato che, nell'abitazione dei vicini di casa del 70enne era in corso una festa di compleanno. I carabinieri, però, hanno anche appurato che, poco prima del loro arrivo, l'uomo era sceso in strada brandendo una pistola e hanno così deciso di perquisire la sua abitazione. In una cassaforte, i militari hanno rinvenuto un revolver clandestino, con matricola abrasa; insieme all'arma anche 68 cartucce calibro 38 e 17 cartucce calibro 7,65.

La pistola e i proiettili sono stati sequestrati, mentre il 70enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto e detenzione di arma clandestina.