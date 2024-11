video suggerito

I trucchi dello spacciatore per nascondere la droga: finte lattine e tacchi delle scarpe modificati I carabinieri hanno arrestato un 56enne a Caivano (Napoli): è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, alcune delle quali erano in nascondigli ricavati in oggetti e abiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Per conservare gli stupefacenti da vendere, tenerli a portata di mano ma minimizzare i rischi, si era inventato due nascondigli ad hoc: uno era una lattina modificata, l'altro era un doppiofondo nelle scarpe. Stratagemma scoperto dai carabinieri, che hanno stretto le manette ai polsi di Alfonso Natale, 56enne di Caivano già noto alle forze dell'ordine; l'uomo, nelle cui disponibilità sono state trovate diverse dosi di cocaina, è stato portato in carcere, in attesa di giudizio, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'arresto è scattato nel corso di un controllo predisposto dal Comando Provinciale di Napoli nel comune della periferia Nord di Napoli, parte del piano di servizi messo a punto per contrastare il traffico di stupefacenti. Natale si trovava tra le strade del centro storico quando è incappato nei militari. Apparentemente, era "pulito": nelle tasche non aveva nulla. Quando i carabinieri hanno controllato la lattina che aveva tra le mani, però, hanno scoperto il primo nascondiglio: era finta, era stata modificata per contenere le dosi di stupefacenti all'interno di un doppio fondo.

Il secondo nascondiglio era stato invece ricavato nella suola di una scarpa: il tacco era stato staccato e svuotato, in modo da creare uno spazio molto piccolo ma sufficiente per nascondere qualche dose di cocaina nella speranza di superare indenne un eventuale controllo. Complessivamente, nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato 24 dosi di cocaina, una busta contenente 7 grammi della stessa sostanza e 275 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.