I soldi delle vendite finiscono sul suo conto corrente: nei guai dipendente di un negozio di arredamenti Accade nella provincia di Benevento: il dipendente di un negozio di arredamento della città, un 40enne, è indagato per appropriazione indebita dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

È indagato per appropriazione indebita il dipendente di un negozio di arredamento della provincia di Benevento: si tratta di un uomo di 40 anni che, secondo l'accusa, avrebbe dirottato i soldi di alcune vendite sul suo conto corrente personale. Dalle indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Morcone, è emerso che il 40enne, approfittando del suo ruolo di addetto alle vendite dell'esercizio commerciale, avrebbe indirizzato i pagamenti di un cliente sul proprio conto personale, sottraendo così ingenti somme di denaro all'azienda.

Le indagini dei militari dell'Arma sono partite dopo che lo stesso cliente ha ravvisato anomalie nelle ricevute di pagamento, che non corrispondevano ai normali canali aziendali. Pertanto, anche i titolari del negozio di arredamento, insospettiti da quella segnalazione, hanno avviato controlli interni sul dipendente 40enne, scoprendo che l'operaio aveva alterato i pagamenti del clienti per far sì che il denaro degli oggetti acquistati venisse dirottato sul suo conto corrente personale.

I carabinieri, allertati dai titolari dell'esercizio commerciali, hanno così acquisito i documenti contabili e le transazioni bancarie, avviando gli opportuni accertamenti sul dipendente, da ritenersi, al momento, persona sottoposta alle indagini e, pertanto, presunto innocente fino a sentenza definitiva.