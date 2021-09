I soldi delle mazzette da riciclare, 350mila euro trovati in una valigia: tre persone nei guai I tre sono accusati di fraudolento trasferimento di valori e riciclaggio. Le indagini dei carabinieri sono partite nell’agosto scorso, quando durante una ispezione in casa di uno dei tre sono stati trovati 350mila euro in una valigia: il denaro, provento di attività illecite, era custodito dall’indagato per conto degli altri due.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grossa operazione dei carabinieri di Castello di Cisterna, nella tarda serata di ieri, tra Napoli, Torre del Greco e Portici: tre le persone indagate, oggetto di un sequestro preventivo da parte del gip del Tribunale partenopeo, su richiesta della Procura; fraudolento trasferimento di valori e riciclaggio i reati contestati. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e coordinate dalla Procura di Napoli, sono partite nell'agosto scorso, quando durante una perquisizione in casa di uno degli indagati i militari dell'Arma hanno rinvenuto, custoditi in una valigia, 350.050 euro.

Gli inquirenti hanno appurato come l'uomo stesse custodendo l'ingente somma di denaro per conto degli altri due indagati, allo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, nonché per favorire il riciclaggio del denaro, ritenuto provento di reati come quelli di associazione per delinquere finalizzata a plurime ipotesi di turbative d’asta, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione, concussione consumata, associazione a delinquere finalizzata alla compravendita di voti elettorali, reati che gli inquirenti attribuiscono a due degli indagati oggetto ieri del sequestro preventivo.