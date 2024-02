I regali per San Valentino sono tutti contraffatti e pericolosi: 225mila articoli sequestrati a Napoli e provincia Operazione della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori in occasione di San Valentino: 225mila articoli sequestrati dalle Fiamme Gialle e 8 commercianti denunciati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Oggi, 14 febbraio, si festeggia San Valentino: la "Festa degli Innamorati" offre l'occasione ai fidanzati di regalarsi a vicenda una variegata moltitudine di oggetti, ma bisogna fare attenzione alla provenienza, come dimostra l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro, a Napoli e provincia, di 225mila articoli, contraffatti, recanti marchio CE non conforme alle normative e, per questo, considerati pericolosi per la salute dei consumatori; nel corso delle operazioni, i militari delle Fiamme Gialle hanno denunciato 8 commercianti, a vario titolo, per i reati di frode in commercio e ricettazione.

In particolare, a Napoli, nel quartiere Gianturco, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato 173mila regali per San Valentino che recavano il marchio CE non conforme; il titolare dell'attività commerciale è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

In provincia, a Portici e a Forio d'Ischia, invece, i finanzieri del I Gruppo Napoli hanno controllato 12 esercizi commerciali, sequestrando 15mila articoli, tra accessori e addobbi per San Valentino, risultati contraffatti o non conformi; due persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria, mentre altre cinque sono state segnalate alla Camera di Commercio.

I controlli dei finanzieri hanno riguardato anche articoli per il Carnevale: tra Pompei, Sorrento, Piano di Sorrento e Vico Equense, i militari del Gruppo di Torre Annunziata hanno sequestrato 18mila articoli tra vestiti, parrucche, maschere e accessori vari. Due commercianti sono stati denunciati, mentre altri 7 sono stati segnalati.

Infine, tra Mungano, Sant'Antimo, Pozzuoli, Monte di Procida, Ottaviano e Comiziano, i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato altri 18mila articoli, denunciando tre persone, mentre altre 10 sono state segnalate alla Camera di Commercio.