I Nas nella villa per eventi a San Valentino: sequestrati 300 kg di cibo nel Casertano Blitz dei militari in una villa del Casertano dove era in programma un evento per San Valentino: sequestrati quintali di cibo, trovati dipendenti non in regola.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Trecento chili di alimenti, tra carne, pesce e preparazioni gastronomiche già pronte, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas al termine di una ispezione effettuata in una villa per eventi del Casertano, dove era in programma una serata organizzata per San Valentino. Sono stati controllati, oltre al cibo, anche le condizioni della struttura ed è stato appurato che diversi dipendenti non erano inquadrati; nei confronti dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro.

L'ispezione del Nucleo Antisofisticazione e Sanità fa parte di uno specifico piano di controlli organizzato proprio in occasione della festività e ricalca gli interventi analoghi che vengono messi in campo in circostanze simili e nel periodo natalizio, quando si prevede una grande affluenza nei locali di ristorazione. Nella villa i carabinieri hanno trovato tre quintali di cibo non tracciabile e quindi potenzialmente pericoloso per i clienti; è stato tutto sequestrato e destinato alla distruzione. É stata inoltre disposta la sospensione di 3 impianti frigoriferi e di un deposito di bibite, che venivano utilizzati in condizioni igienico sanitarie precarie e senza la necessaria notifica alle autorità sanitarie; complessivamente sono state erogate sanzioni per 3.500 euro per le violazioni riscontrate.

All'intervento hanno preso parte anche i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Caserta, che hanno verificato la posizione contributiva dei dipendenti che erano al lavoro per quella serata e hanno accertato delle gravi inadempienze da parte del datore di lavoro.