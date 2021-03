Condizioni generali delle ambulanze, processi di sanificazione, ma anche il rispetto delle norme anti Covid nelle stanze riservate al personale: tutto al centro del controllo dei carabinieri del Nas che stamattina, 9 marzo, hanno effettuato una ispezione nel presidio sanitario Elena D'Aosta, che funge anche da centro per la sanificazione di tutte le ambulanze utilizzate per l'emergenza Covid-19 dell'Asl Napoli 1.

I militari, a quanto apprende Fanpage.it, hanno effettuato una serie di verifiche sui mezzi che si sono succeduti nel presidio ospedaliero, controllando il materiale in dotazione degli equipaggi del 118 e la conformità delle ambulanze stesse, alcune delle quali molto datate. Ispezionato anche il locale che viene utilizzato come spogliatoio dopo gli interventi Covid. Fanpage.it è venuta in possesso di una fotografia della stanza (pubblicata a corredo di questo articolo e risalente ad alcuni giorni fa), dove si vedono le tute, contaminate, che vengono accatastate anche al di fuori dei cartoni che dovrebbero contenerle, evidentemente troppo pochi per consentire uno smaltimento corretto di tutti gli equipaggiamenti utilizzati per le decine di interventi giornalieri.

Nel novembre scorso un controllo del Nas nel presidio Elena D'Aosta fece partire l'ispezione che, su base nazionale, portò a verifiche su 945 ambulanze, 46 delle quali risultate non conformi alle normative sulla sicurezza; nella struttura napoletana i militari avevano riscontrato delle criticità nel rispetto del protocollo di sanificazione (che non avevano però creato situazioni di potenziale diffusione del virus).