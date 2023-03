I monumenti simbolo di Napoli si colorano d’azzurro per Italia-Inghilterra La città di Napoli si prepara ad accogliere la Nazionale per l’incontro del 23 marzo: il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno si illuminano di azzurro.

A cura di Nico Falco

Il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno, due dei monumenti simbolo di Napoli, si colorano d'azzurro per accogliere la Nazionale che, giovedì 23 marzo, scenderà in campo contro l'Inghilterra nello stadio Maradona di Fuorigrotta per le qualificazioni ad Euro 2024. L'Italia mancava da Napoli da dieci anni, l'ultima partita era stata quella del 15 ottobre 2013 contro l'Armenia, finita 2 a 2.

Gli atleti azzurri arriveranno a Napoli un giorno prima dell'incontro, mercoledì, e una delegazione guidata dal presidente della Federcalcio Gravina andrà nell'ospedale pediatrico Santobono per visitare alcuni reparti e regalare magliette e palloni ai piccoli ricoverati.

Italia-Inghilterra: il piano di controlli, monitorati tifosi West Ham

Per l'incontro la Questura di Napoli ha richiesto e ottenuto l'invio di ulteriori rinforzi, per garantire un maggiore e continuo controllo sia nel centro di Napoli, dove alloggeranno circa 2.500 tifosi inglesi, sia nelle vicinanze dello stadio di Fuorigrotta. La Prefettura ha individuato l'area della Stazione Marittima come punto di raccolta, su base volontaria, da cui far partire gli autobus messi a disposizione dall'Anm e diretti all'impianto sportivo.

La Polizia italiana ha incontrato i colleghi inglesi per mettere a punto il piano di controlli. Particolare attenzione per l'eventuale arrivo dei supporter del West Ham, tifoseria rivale di quella napoletana. Il dispositivo di sorveglianza, con la conseguente disposizione delle forze dell'ordine, ha spiegato ieri il vicequestore Riccardo Caccianini, è modellato sulla base della situazione, che è in evoluzione minuto per minuto.