I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta è la migliore pizzeria al mondo anche nel 2022 Dopo aver guadagnato la cima della classifica in Italia, I Masanielli di Francesco Martucci si aggiudica la prima posizione nella classifica 50 Top Pizza World 2022: prima posizione condivisa con “Una Pizza Napoletana” di New York.

A cura di Valerio Papadia

L'unica, vera notizia della edizione 2022 del premio 50 Top Pizza World è che Francesco Martucci ha dovuto condividere la prima posizione: sì, perché la vittoria de I Masanielli a Caserta come migliore pizzeria al mondo, anche per quest'anno, era scontata, e così è stato, pari merito con "Una Pizza Napoletana" di Anthony Mangieri a New York. Si è conclusa da poco la premiazione di 50 Top Pizza World 2022, la classifica ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro che premia, in realtà, le 100 migliori pizzerie al mondo: la cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Reale a Napoli, presentata da Federico Quaranta. Dopo aver vinto, ancora una volta, lo scorso mese di luglio, il premio come miglior pizzeria d'Italia, Francesco Martucci e la sua "I Masanielli" a Caserta sono sul primo gradino del podio anche a livello mondiale: raggiunti, come detto, quest'anno, dal newyorchese Anthony Mangieri.

50 Top Pizza World 2022, le 50 pizzerie migliori al mondo

La classifica di 50 Top Pizza World 2022 parla, inevitabilmente, napoletano e campano. Di seguito, ecco la classifica completa delle migliori 50 pizzerie al mondo (manca il secondo posto, visto che il primo è stato condiviso, ndr):