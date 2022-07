50 Top Pizza Italia 2022: la pizza de I Masanielli di Francesco Martucci è (ancora) la migliore Sul podio ci sono altre due pizzerie campane: al secondo posto 50 Kalò e al terzo 10 Diego Vitagliano. La classifica mondiale sarà invece presentata a settembre.

A cura di Valerio Papadia

È stata presentata nella serata di ieri, martedì 26 luglio, 50 Top Pizza Italia 2022: si tratta della guida più attesa e autorevole dedicata alle migliori pizzerie del nostro Paese, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. La classifica delle 50 migliori pizzerie d'Italia – che in realtà sono 100 – è stata presentata al Teatro Mercadante di Napoli da Federico Quaranta, mentre quella mondiale sarà presentata a settembre: ancora una volta – così come era accaduto nei tre anni precedenti – la migliore pizzeria italiana è I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta. Il podio parla tutto campano, visto che al secondo e al terzo posto troviamo due pizzerie napoletane: 50 Kalò di Ciro Salvo e 10 Diego Vitagliano.

La classifica completa di 50 Top Pizza Italia 2022

Ecco, di seguito, la classifica completa per il 2022 di 50 Top Pizza Italia. Come già specificato in precedenza, la classifica comprende 100 pizzerie: dalla numero 1 alla 50 sono elencate le Pizzerie Top, mentre dalla posizione 51 alla 100 ci sono le Grandi Pizzerie.

Pizzerie Top (da 1 a 50)

I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania

50 Kalò – Napoli, Campania

10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Campania

I Tigli – San Bonifacio (VR), Veneto

Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania

Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio

La Notizia 94 – Napoli, Campania

180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio

Dry Milano – Milano, Lombardia

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania

I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Campania

Le Grotticelle – Caggiano (SA), Campania

Qvinto – Roma, Lazio

Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Campania

Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore (NA), Campania

‘O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

Crosta – Milano, Lombardia

Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio

Apogeo – Pietrasanta (LU), Toscana

La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Lombardia

Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese (TO), Piemonte

Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Sardegna

400 Gradi – Lecce, Puglia

Denis – Milano, Lombardia

Pizzeria Da Lioniello – Succivo (CE), Campania

Enosteria Lipen – Triuggio (MB), Lombardia

Officine del Cibo – Sarzana (SP), Liguria

L’Orso – Messina, Sicilia

Sbanco – Roma, Lazio

Frumento – Acireale (CT), Sicilia

La Braciera – Palermo, Sicilia

Fandango – Potenza, Basilicata

Il Vecchio e il Mare – Firenze, Toscana

Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Campania

Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana

Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Abruzzo

BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Calabria

I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Campania

Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Lazio

‘O Fiore Mio – Faenza (RA), Emilia-Romagna

Grigoris – Mestre (VE), Veneto

Modus – Milano, Lombardia

Pizzeria Gigi Pipa – Este (PD), Veneto

Maiori – Cagliari, Sardegna

Luppolo & Farina – Latiano (BR), Puglia

Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio

Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI), Toscana

Giotto Pizzeria – Bistrot – Firenze, Toscana

Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona, Veneto

Grandi Pizzerie (da 51 a 100)