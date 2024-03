I ladri nell’asilo per tre volte in una settimana: rubati anche gli ovetti di cioccolata dei bimbi Tre furti in sette giorni all’asilo comunale “Don Peppino Vitale” di Casandrino (Napoli). Scuola chiusa, genitori infuriati: è allarme sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

La cosa incredibile è che nessuna istituzione locale, a partire dal comune di Casandrino, hinterland Nord di Napoli, abbia sollevato pubblicamente il problema. Eppure il fatto è odioso: per tre volte in una settimana un istituto materno della popolosa cittadina è stato razziato. Hanno preso tutto, addirittura anche gli ovetti di cioccolata donati per i bambini. Dallo scorso giovedì la scuola è chiusa e non si sa quando riaprirà e i bambini sono costretti a restare a casa.

La scuola materna comunale è la "Don Peppino Vitale", una mamma si è rivolta al deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. che scrive: «Abbiamo deciso – le parole del parlamentare – di metterci in contatto con i vertici scolastici e il sindaco per capire cosa stia accadendo, quali sono le soluzioni a cui stanno pensando e quali sono i tempi per la riapertura della scuola. Sono anni che lanciamo l'allarme sulla sicurezza nelle scuole ma mai nessun provvedimento concreto è stato adottato e a farne le spese sono bambini e ragazzi mentre troppo spesso i ladri e i devastatori la fanno franca».