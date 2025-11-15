I ladri entrano in casa, il proprietario li scopre, ne disarma uno e lo fa arrestare

Foto archivio

Due ladri hanno tentato un furto all'interno di un appartamento a Poggiomarino, piccolo centro dell'hinterland napoletano, ma il padrone di casa al rientro li ha sorpresi, bloccandone uno che è stato arrestato. I due ladri stavano rovistando nei cassetti della camera da letto alla ricerca di denaro e gioielli.

Alla vista però del padrone di casa hanno tentato la fuga ed uno dei due non ha esitato ad impugnare un cacciavite puntandolo alla gola del derubato. La vittima tuttavia, non si è lasciata intimorire ed è riuscito a bloccare uno dei due. Sul posto sono arrivati i carabinieri della caserma di San Giuseppe Vesuviano. In manette per furto un 52enne originario di Boscotrecase, comune del Vesuviano.