I garage mettevano le auto dei clienti in strada: controlli ai parcheggi ai Quartieri Spagnoli Operazione interforze nel centro di Napoli, verifiche ai garage coperti; sanzionati due imprenditori, titolari rispettivamente di parcheggi in vico Sant'Anna di Palazzo e vico Conte di Mola.

A cura di Nico Falco

Passi carrabili non autorizzati, insegne pubblicitarie abusive, ma anche una pratica più volte scoperta in questo tipo di controlli (e conseguentemente sanzionata): i clienti pagavano per tenere le loro automobili all'interno, al coperto, ma gli addetti le lasciavano invece per strada. Una serie di violazioni, quelle scoperte durante un servizio interforze ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli, che ha visto coinvolti Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.

Nel corso dell'operazione sono stati controllati diversi garage coperti a pagamento. Due imprenditori, titolari rispettivamente di due garage in vico Sant'Anna di Palazzo e in vico Conte di Mola, sono stati sanzionati per irregolarità varie che vanno dal passo carrabile, che è risultato non essere autorizzato, al "trucchetto" di utilizzare le strade pubbliche per accogliere un maggiore numero di clienti, incassando la tariffa per il garage ma invece parcheggiando le vetture altrove. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.