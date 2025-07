I funerali di Michele Noschese a Napoli, la salma di Dj Godzi torna in Italia: “Così gli amici potranno salutarlo”

Michele Noschese

I funerali di Michele Noschese si terranno a Napoli. La salma di dj Godzi, il producer napoletano 35enne morto a Ibiza sabato 19 luglio scorso, in circostanze ancora da chiarire, rientrerà in Italia questa settimana. Domani sarà trasferita a Madrid e da qui partirà con un volo per Roma. Dopodiché sarà trasportata a Napoli per le esequie. Questa la volontà dei familiari, per far sì che tutti, amici, conoscenti ed estimatori dell'artista partenopeo, possano dargli l'ultimo saluto. Al momento si aspetta solo il via libera dell'autorità spagnola. Sabato mattina, un flash mob per ricordare Michele e chiedere verità e giustizia sul suo decesso si è tenuto al Parco Virgiliano di Posillipo ed in contemporanea anche a Ibiza e Miami in Florida, ed ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra le quali molti appassionati di musica techno e house, grandi estimatori del lavoro di Dj Godzi.

Non ci sarà la seconda autopsia in Italia

Non ci sarà, ad ogni modo, una seconda autopsia in Italia. Il primo esame autoptico, che si è svolto giovedì scorso a Ibiza, è stato già integrato in serata con ulteriori accertamenti. Nello specifico una Tac e una risonanza magnetica, i cui risultati non sono stati ancora ufficializzati, anche se è filtrata la voce che dagli esami diagnostici integrativi siano emerse 7 costole fratturate, due clavicole rotte e aria nei polmoni. Giuseppe Noschese, papà di Michele ed ex primario del Trauma Center dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, il più grande nosocomio del Mezzogiorno, si è riservato di studiare personalmente i referti. Il padre partirà per Ibiza in nave, per riportare in Italia l'auto di Michele e gli oggetti personali. La famiglia ha ribadito la fiducia nella magistratura spagnola. I familiari, intanto, hanno annunciato di aver revocato l'incarico ad uno degli avvocati in Spagna, conferendo l'incarico al Professore Giovanni Cerino che affiancherà l'avvocata Rossana Alvaro.

In centinaia al flash mob per Michele Noschese: tutti vestiti di bianco

In centinaia hanno preso parte al flash mob per Michele Noschese sabato mattina al Parco Virgiliano. Tutti vestiti di bianco perchè Michele "era luce". Gli amici di dj Godzi si sono radunati al Parco Virgiliano di Napoli per un flash mob in suo ricordo. Su un grande striscione c'è scritto ‘Il tuo sorriso riempirà per sempre i nostri cuori'. Poi una gigantografia di Michele Noschese, morto in circostanze oscure a Ibiza, davanti alla quali sono stati posti fiori, lumini e un pupazzo di Godzilla, quello suo preferito da bambino e che lo aveva ispirato per il nome d'arte. Insieme con gli amici anche la mamma del dj.