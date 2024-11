I carabinieri vanno in casa sua a cercare droga, ma scoprono che fa truffe online: denunciato 20enne

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Hanno deciso di perquisire la sua abitazioni convinti che avrebbero trovato della sostanza stupefacente, e invece i carabinieri hanno scoperto che quel 20enne di Villa Literno, nella provincia di Caserta, faceva truffe online: per questo, il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Come detto, i carabinieri della locale stazione hanno perquisito la casa del giovane in cerca di droga, trovando, in realtà, una modica quantità di marijuana, per la quale il 20enne è stato segnalato alla Prefettura di Caserta. Oltre alla sostanza stupefacente, però, i militari dell'Arma hanno sequestrato anche tre telefoni cellulari mediante i quali, come hanno accertato le indagini, il giovane perpetrava le truffe online.

Il 20enne vendeva motori e ricambi auto inesistenti

Grazie all'analisi dei telefoni cellulari, i carabinieri hanno potuto svelare il sistema di truffe messo in piedi dal giovane. Utilizzando un account business su una nota app di messaggistica, il 20enne fingeva di essere un'azienda di autodemolizioni di Modena tramite la quale poter acquistare motori e ricambi auto. I potenziali e ignari acquirenti, dopo aver corrisposto denaro tramite bonifico bancario, acquistavano i suddetti pezzi di ricambio, che però non hanno mai ricevuto.

Le indagini dei militari dell'Arma hanno svelato che, soltanto nel 2024, il giovane ha commesso 32 truffe – tutte denunciate dalle vittime – per un valore stimato di 6mila euro.