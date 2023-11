I carabinieri passano sotto la finestra e sentono odore di marijuana: in cucina 360 grammi, arrestato incensurato Accade a Ercolano, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato numerosi controlli. In casa dell’arrestato è stata trovata anche una pisola lanciarazzi.

A cura di Valerio Papadia

Controlli a tappeto quelli che i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno effettuato tra Ercolano e Portici, all'ombra del Vesuvio, in provincia di Napoli: i militari dell'Arma hanno setacciato le zone della movida delle due città e i locali in cui si concentrano la maggior parte dei giovani durante il fine settimana, controllando e perquisendo chiunque potesse destare sospetti.

Durante i controlli, l'episodio più curioso a Ercolano: i carabinieri stavano percorrendo a piedi via Casacampora quando, passando fuori da una finestra, sono stati attirati dall'inconfondibile odore di marijuana e hanno deciso di perquisire quell'abitazione. Ad aprire ai militari il proprietario, un operaio di 32 anni, incensurato: la perquisizione conduce i carabinieri in cucina dove, nella credenza, trovano 360 grammi di marijuana, contenuti in diversi barattoli di vetro; la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Inoltre, in un armadio che veniva utilizzato per far essiccare la droga, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato una pistola lanciarazzi calibro 22: il 32enne è stato così arrestato ed è ora in attesa di giudizio; indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire con precisione il contesto e accertare il ruolo ricoperto dall'operaio incensurato.