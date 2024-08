video suggerito

I carabinieri lo vedono mentre appicca un grosso incendio: 26enne arrestato nel Salernitano Il 26enne è stato sorpreso dai carabinieri forestali, impegnati nella vigilanza delle aree boschive in provincia di Salerno, interessata negli ultimi giorni da troppi incendi dolosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sono tanti, troppi, gli incendi dolosi che si sono sviluppati negli ultimi giorni nella provincia di Salerno. Per questo, i carabinieri forestali stanno pattugliando le aree boschive del Salernitano. Proprio durante i controlli, ad Atena Lucana, i militari dell'Arma si sono imbattuti in un 26enne che aveva appena appiccato un incendio: pertanto, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di incendio doloso.

I controlli messi in campo dai carabinieri forestali hanno permesso, negli ultimi giorni, di individuare anche i presunti responsabili di cinque incendi che si sono sviluppati rispettivamente in Costiera Amalfitana, Valle dell'Irno, Monti Picentini, Vallo di Diano e Cava de' Tirreni. I militari dell'Arma hanno elevato anche 21 sanzioni amministrative, per un totale di oltre tremila euro.

"Considerata la frequenza di casi in cui l’incendio si è sviluppato a seguito della pulizia di fondi agricoli mediante la pratica degli abbruciamenti di residui vegetali, notoriamente vietata durante il periodo di grave pericolosità, si raccomanda la massima attenzione nel rispetto dei comportamenti previsti nelle ordinanze sindacali di protezione civile emanate per ridurre il rischio d’incendio" si legge in una nota del Comando Provinciale dei carabinieri di Salerno.