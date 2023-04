I cadetti dell’Aeronautica di Pozzuoli portano uova di Pasqua ai bimbi ricoverati al Santobono Sorrisi e regali per i piccoli ricoverati del polo oncologico Pausilipon grazie all’arrivo di una delegazione di cadetti dell’Aeronautica Militare di Pozzuoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I cadetti dell’Aeronautica Militare di Pozzuoli all’ospedale Santobono di Napoli (Foto: Fondazione Santobono)

I cadetti dell'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli si sono recati all'ospedale Santobono di Napoli per donare uova di Pasqua ai piccoli ricoverati. All'evento ha preso parte anche la mascotte "Aquilotto" e il colonnello Andrea Placenti, che hanno accompagnato i giovani cadetti nella visita e nella donazione di regali al polo oncologico Pausilipon. Oltre alle uova di Pasqua, sono stati regalati ai piccoli pazienti anche alcuni scudetti col tricolore, dono particolarmente apprezzato da parte dei piccoli tifosi del Napoli. La fondazione Santobono ha poi voluto ringraziare i militari "che hanno trascorso la mattinata a chiacchierare con i nostri bambini rispondendo alle tantissime curiosità sul loro lavoro di piloti e portando in dono coloratissime uova pasquali. Un ringraziamento da tutti noi per l’allegria che ci hanno donato ma soprattutto per i sorrisi stampati sui volti dei nostri piccolini", spiega in una nota lo stesso nosocomio pediatrico.

Tanti i bimbi che hanno chiesto ai cadetti "informazioni" riguardanti il volo, e c'è chi non ha perso occasione per un selfie con i giovani militari. Il tutto sotto lo sguardo e le mascherine dei più grandi, tra cui gli stessi genitori che hanno ringraziato gli allievi dell'Accademia "per aver regalato un'emozione indescrivibile" ai propri figli. La delegazione è stata composta, oltre che dal colonnello Andrea Placenti, anche dal luogotenente Giuseppe Di Paola e da otto cadetti del Corso Aquila VI dell'Accademia dell'Aeronautica Militare di Pozzuoli. Soddisfatti anche il direttore generale del nosocomio Rodolfo Conenna, che ha guidato la delegazione all'interno del polo oncologico.