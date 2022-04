“Ho rubato i vestiti per il compleanno di mia figlia, ho perso il Reddito di cittadinanza” Sorpresa a rubare vestiti in un centro commerciale di Teano (Caserta), una donna si è giustificata al processo dicendo di voler fare un regalo alla figlia.

A cura di Nico Falco

Ha ammesso di avere rubato i vestiti, ma ha spiegato di averlo fatto per la figlia: voleva farle un regalo per il compleanno ma, avendo perso il Reddito di Cittadinanza, non era in grado di sostenere la spesa. Si è giustificata così, davanti al giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, V. M. P., 54enne napoletana, arrestata dai carabinieri nel centro commerciale Sidicinum di Teano (Caserta) mentre cercava di rubare vestiti per 160 euro. La donna, già sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per precedenti furti nei centri commerciali, era stata bloccata dai militari della stazione locale.

La 54enne aveva sganciato i dispositivi antitaccheggio "classici", ma non si era accorta che sui vestiti c'erano anche gli adesivi; così, quando aveva provato a lasciare il negozio, l'allarme era scattato; era stata fermata dal personale della vigilanza interna, che aveva richiesto l'intervento dei carabinieri per l'arresto; dopo le formalità di rito rinchiusa nel carcere femminile di Pozzuoli in attesa della direttissima.

Il processo è stato celebrato dal giudice monocratico Giuseppe Zullo. V. M. P., difesa dagli avvocati Nicola Valentino e Achille D'Angerio, ha riconosciuto gli addebiti ma ha cercato di giustificare le proprie azioni spiegando di avere intenzione di festeggiare con un regalo il compleanno della figlia, che di lì a poco sarebbe diventata maggiorenne, ma di non averne la possibilità perché non più percettrice del Reddito di Cittadinanza, che le era stato sospeso. Al termine del processo il giudice, accogliendo la tesi difensiva, ha disposto per la 54enne l'obbligo di dimora a Napoli, dove la donna risulta residente; il pm Fabio Causa aveva chiesto il contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.