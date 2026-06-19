“Ho l’esame, scusate”: il maturando chiede agli ausiliari di non fargli la multa

La storia arriva da Avellino: ha pagato 5,50 euro per il grattino, ma gli serviva un altro euro (che non aveva) per arrivare alle 14, e così si è appellato al buon senso degli ausiliari.

Il grattino "corretto" a mano

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Non aveva l'ultimo euro per pagare tutta la giornata le strisce blu, e così ha messo tutto quello che aveva in tasca per pagare il grattino, scrivendo poi a penna "Ho l'esame di maturità, non tenevo l'euro: scusate". Un bigliettino che poi è stato pubblicato su TikTok diventando subito virale. Protagonista un maturando di Avellino, che spera ora nella "clemenza" degli ausiliari del traffico. Nel primo giorno di esame di maturità, questa storia iconica arriva dal capoluogo avellinese. Il video con il grattino "modificato" è diventato fatalmente virale, soprattutto nel momento in cui molti maturandi sono usciti dalle aule riaccendendo il cellulare e strappando così loro un sorriso.

In tanti hanno "rilanciato" l'appello del maturando, chiedendo appunto agli ausiliari del traffico di chiudere un occhio sulla scadenza del grattino. La notizia è rimbalzata anche sul portale Skuola.net, che ha lanciato a sua volta un appello: quello di non fargli la multa. Il giovane maturando ha infatti pagato 5,50 euro per un grattino che dalle 7.53 del mattino è arrivato fino alle 13.13: mancava un ulteriore euro per superare le ore 14, e quindi le sei ore necessarie per svolgere la prova. E a quel punto si è appellato al buon senso degli ausiliari del traffico, la cui fiscalità rischia di rovinare il primo giorno di esame di maturità del giovane con una multa. Se sarà riuscito o meno nel suo appello lo si saprà forse nei prossimi giorni, in caso di mancato arrivo di multe a domicilio che, nel caso, non dovrebbe essere troppo salata: secondo l'ultima circolare del Ministero dei Trasporti, si è tenuti a pagare solo il tempo "extra" non pagato col grattino.