video suggerito

“Ho il Covid, dammi il farmaco” e sputa in faccia al medico che glielo rifiuta La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate: “Aggredito personale sanitario del camper mobile dell’Asl in piazza Mercato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Pretende di avere la prescrizione di un farmaco perché è convinto di avere il Covid. E al rifiuto del medico di fargli la ricetta, gli sputa in faccia con l'intenzione di contagiarlo. L'episodio è accaduto nella giornata di domenica 5 gennaio 2025, in piazza del Carmine a Napoli. A denunciarlo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, secondo la quale si tratterebbe della terza aggressione dell'anno nei confronti del personale sanitario partenopeo. In dettaglio, secondo il racconto dell'associazione, il paziente avrebbe preteso dal medico la prescrizione di un farmaco particolare – nello specifico delle compresse di Tachipirina, un farmaco a base di paracetamolo – perché convinto di aver contratto il coronavirus del Covid19. La vittima è un medico volontario del camper sanitario dell'Asl Napoli 1, messo in campo per assistere i senza fissa dimora.

Ovviamente il paziente non può sostituirsi al medico né per fare la diagnosi, né per la prescrizione dei farmaci adeguati. A prescindere dall'inaccettabile aggressione al personale sanitario che poi sarebbe seguita al rifiuto da parte del medico.

La denuncia di Nessuno tocchi Ipprocate

Nel racconto di Nessuno Tocchi Ippocrate la vicenda è ricostruita così da Manuel Ruggiero:

“Voglio la Tachipirina “ al diniego sputa sul personale medico!Asl Napoli 1 : aggressione n.3 del 2025 (3 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2025). È successo ieri mattina nel camper che l’ASL Napoli 1 Centro ha posizionato a Piazza del Carmine per i senza fissa dimora. Improvvisamente entra nel caravan un cittadino ucraino che pretendeva un congruo numero di compresse di Tachipirina poiché, a detta sua, è affetto da COVID.Al diniego da parte del personale medico ha incominciato a sputare verso i camici bianchi allo scopo di contagiarli.“Siamo arrivati a livelli davvero bassi, lo sputo è la peggiore forma di disprezzo , nei confronti poi di chi è lì per aiutarli gratuitamente!”