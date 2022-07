“Ho già pagato le strisce blu”: non paga l’abusivo, ritrova l’auto con il lunotto sfondato Non ha pagato il parcheggiatore abusivo su via Orsini a Chiaia perché già titolare di un abbonamento per le strisce blu: al ritorno trova il lunotto sfondato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non ha voluto dare soldi al parcheggiatore abusivo, anche perché aveva già pagato le strisce blu per le quali ha un regolare abbonamento annuale. E quando è andato a riprendere la macchina ha trovato il lunotto posteriore sfondato: non sarebbe la prima volta per lui, che già due mesi fa, dopo un altro rifiuto, aveva trovato le ruote squartate. Il tutto a pochi metri dalle forze dell'ordine che si trovano all'esterno degli uffici della Regione Campania.

L'episodio a Chiaia, all'incrocio tra via Orsini e via Lucilio

La vicenda è accaduta su via Lucilio, all'incrocio con via Generale Giordano Orsini, nel cuore dell'omonimo rione che sorge a Santa Lucia, nel quartiere di Chiaia. L'uomo, che ha un abbonamento per sostare nelle strisce blu, aveva rifiutato di pagare un parcheggiatore abusivo: e poche ore dopo, la scoperta del lunotto posteriore sfondato. A fare particolarmente scalpore è che a pochi metri di distanza si trovano anche le camionette delle forze dell'ordine che presiedono all'esterno degli uffici della Regione Campania: ma i parcheggiatori abusivi non sembrano averne alcun timore.

Borrelli: "Vigliacchi e prepotenti"

L'episodio è stato segnalato dal consigliere comunale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: "Ennesimo episodio di vigliaccheria e prepotenza ad opera degli estorsori della sosta", ha spiegato Borrelli. "L’intera area a ridosso di Santa Lucia è perennemente in balìa degli abusivi che fanno il bello e il cattivo tempo introitando migliaia di euro ogni sera. Denaro che, è bene ricordare, foraggia i clan della zona: è giunto il tempo di agire con il pugno di ferro, garantendo una presenza h24 delle forze dell’ordine per stroncare questo fenomeno".