Ha un infarto mentre passeggia in strada: donna salvata da un medico che passava di lì per caso È accaduto a Pozzuoli: determinante anche l’intervento della Polizia Municipale, che hanno permesso al dottore di praticare alla donna le manovre necessaria a rianimarla.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura, concitati, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dove una donna di 70 anni è stata colta da un infarto mentre passeggiava in strada, nella centrale piazza Capomazza. Fortunatamente, sulla sua strada, la malcapitata ha incrociato un medico, il dottor Tullio Parascandola, specializzato proprio in Cardiologia, che in sella al suo scooter, per un caso fortuito, si è trovato a passare di lì proprio mentre la donna andava in arresto cardiocircolatorio.

Immediata la richiesta d'aiuto alle autorità: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, il cui arrivo è stato determinante. Gli operatori, infatti, capita la gravità della situazione, hanno provveduto a fare spazio intorno all'anziana donna, permettendo al dottor Parascandola di praticarle tutte la manovre necessarie alla sua rianimazione, che alla fine, per fortuna, si sono rivelati utili, oltre che determinanti a salvare la vita della 70enne.

Una volta rianimatasi, la donna è stata presa in cura dai sanitari del 118 – che nel frattempo erano giunti sul posto – che l'hanno trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie: da quanto rende noto la Polizia Municipale della città dei Campi Flegrei in una nota, l'anziana donna è fuori pericolo e sta bene.