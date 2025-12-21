napoli
Ha un infarto in strada, rianimato dai medici dell’ambulanza: 83enne salvato a Eboli

L’uomo di 83 anni colpito da malore in via Serracapilli a Eboli. Salvato dall’ambulanza della Vopi.
A cura di Pierluigi Frattasi
Colpito da un infarto improvviso mentre passeggia in strada, si accascia a terra in preda agli spasmi. Ma viene soccorso e rianimato dal personale dell'ambulanza dei volontari della Vopi (Volontari Pronto Intervento) dell'Asl di Salerno. È accaduto a Eboli, in via Serracapilli, questa mattina, domenica 21 dicembre. Salvato così un uomo di 83 anni, originario del posto, che era stato colpito da un improvviso malore.

Intervento della Vopi con manovra salva-vita

Immediato l'intervento dell'ambulanza Vopi con equipaggio. Quando sono arrivati sul posto, i volontari hanno subito capito che l'83enne aveva in corso un arresto cardio circolatorio. I medici non hanno perso tempo. Hanno praticato al paziente un massaggio cardiaco Rpc (manovre di rianimazione cardiopolmonare), per rianimarlo. La manovra salva-vita, fondamentale nei primi minuti per aumentare le possibilità di sopravvivenza, che per fortuna, ha sortito i suoi effetti. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei soccorritori, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere, consentendo la stabilizzazione delle funzioni vitali.

L'uomo si è ripreso. Dopo essere stato stabilizzato ed imbarellato, è stato quindi trasportato d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Eboli, con l'ausilio di una automedica, arrivata poco dopo, che ha fornito ulteriore supporto sanitario avanzato, permettendo di completare le procedure di emergenza in sicurezza. Attualmente è ricoverato nel nosocomio del Salernitano per ulteriori accertamenti e le terapie necessarie. La catena del soccorso e la rapidità di intervento sono riusciti, in questo caso, a scongiurare il peggio, in una situazione nella quale anche qualche minuto può fare la differenza tra la vita e la morte.

