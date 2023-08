Ha le doglie in casa, i soccorsi del 118 decidono di non aspettare e la aiutano a partorire Una 28enne ha partorito nella sua casa nel centro di Napoli nella notte scorsa: era già in travaglio quando sono arrivati i sanitari del 118, la bimba sta bene.

A cura di Nico Falco

Una giovane donna di origine salvadoregna ha partorito in casa questa notte nel centro di Napoli; al nono mese di gravidanza e colta dalle doglie, quando i sanitari del 118 sono arrivati la 28enne era già in travaglio. Il trasporto in ospedale avrebbe potuto compromettere la salute della nascitura e della mamma, così l'equipaggio ha deciso di intervenire sul posto. La piccola, nata poco dopo, è stata accompagnata in ospedale per i controlli del caso, le sue condizioni di salute sono buone.

L'episodio è stato raccontato sui propri canali social da Nessuno Tocchi Ippocrate, l'associazione che denuncia le violenze ai danni del personale sanitario ed evidenzia i numerosi casi di buona sanità: