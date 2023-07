Guida una mini-moto da gara tra i passanti in via Toledo, ma ha solo 8 anni: denunciata la madre La donna è stata denunciata per abbandono di minore: si trovava al bar mentre il bambino seminava il panico a bordo della mini-moto.

A cura di Valerio Papadia

Nella giornata di ieri, sabato 15 luglio, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno effettuato una serie di controlli volti a garantire la pubblica sicurezza nel cuore della città. Non è mancato il lavoro per i militari dell'Arma, che in Largo Berlinguer, nella centralissima via Toledo, si sono imbattuti in un bambino di 8 anni alla guida di una mini-moto da competizione. Le dimensioni ridotte del mezzo a due ruote non devono ingannare: le mini-moto, quelle più performanti, possono raggiungere anche i 100 chilometri all'ora.

Il bimbo, in sella al mezzo, faceva lo slalom tra i numerosi passanti – tanti i cittadini e turisti che, di sabato, percorrevano l'area pedonale nel cuore di Napoli – seminando il panico. I carabinieri hanno notato il bimbo e lo hanno fermato; subito dopo hanno rintracciato la madre che, mentre il piccolo scorrazzava a bordo della moto, era seduta a un bar della zona. La donna è stata così denunciata per abbandono di minore alla competente Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli, ai Quartieri Spagnoli i carabinieri hanno anche denunciato un ragazzino di 17 anni che, alla guida di uno scooter, non si è fermato all'alt imposto dai militari. Il minorenne è stato rintracciato nella sua abitazione ed è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Denunciati anche tre parcheggiatori abusivi, mentre in un cassonetto dei rifiuti i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola replica.