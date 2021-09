Guida senza patente, investe un minorenne e poi scappa: denunciato pirata della strada L’incidente in via Manzoni, dove il minore è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada. Il conducente, invece di prestare soccorso, si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato: l’uomo, un 55enne già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Ha investito un minorenne e, invece di prestare soccorso, è scappato, facendo perdere le sue tracce: un uomo è stato così denunciato dalla Polizia di Stato a Napoli. In via Manzoni, a Posillipo, un agente del locale commissariato libero dal servizio, ha allertato la Centrale Operativa dopo aver assistito all'incidente: il minore, mentre attraversava la strada, è stato investito da un'automobile, il cui conducente ha proseguito la marcia senza prestare soccorso al ragazzo. Poco dopo, un altro poliziotto libero dal servizio, in via Michelangelo da Caravaggio, quartiere Vomero, ha riconosciuto l'auto del pirata della strada e l'ha fermata: il conducente, un uomo di 55 anni già noto alle forze dell'ordine, ha ammesso di aver investito il minorenne e di non essersi fermato dopo l'impatto.

Dopo l'identificazione, il 55enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali. Inoltre, i poliziotti gli hanno contestato anche tre violazioni al Codice della Stada: mancata copertura assicurativa, mancata revisione e guida senza patente; per questo motivo l'automobile con la quale il 55enne ha investo il minore è stata sottoposta a sequestro.