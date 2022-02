Guerra in Ucraina, a Napoli manifestazione per la pace con migliaia di persone a via Toledo Una enorme bandiera arcobaleno, simbolo della pace, è stata stesa in via Toledo, al centro storico.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli migliaia di persone sono scese in strada oggi pomeriggio per manifestare per la pace in Ucraina, invasa stanotte dalle truppe della Russia. Una enorme bandiera arcobaleno, simbolo della pace, è stata stesa in via Toledo, al centro storico, nei pressi di Largo Berlinguer, all'incrocio con via Diaz. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha telefonato al Console generale di Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko per manifestare "la vicinanza dell'intera città al popolo ucraino". Il primo cittadino ha augurato "che possa prevalere la pace" ed ha garantito la disponibilità dell'amministrazione "a fornire l'assistenza necessaria alla comunità ucraina residente a Napoli e ai parenti di chi vive in Ucraina".

Sabato 26 manifestazione dei sindacati

Fissata per sabato 26 febbraio 2022, invece, la manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl, Uil Napoli, che in una nota "condannano l'aggressione militare russa e chiedono uno stop immediato delle ostilità". Il primo obiettivo deve essere "la protezione umanitaria dei civili". "Al popolo e ai lavoratori dell'Ucraina esprimiamo la nostra solidarietà. È necessario fermare la guerra in Ucraina e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea e in sede Onu. Mai come oggi è evidente che la pace e il ripudio delle guerre debbano essere la priorità dell'agenda politica italiana, europea e mondiale. L'Unione Europea deve agire ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia. Cgil, Cisl e Uil Napoli – concludono – promuovono con le altre organizzazioni la manifestazione a Napoli, in Largo Berlinguer, sabato 26 febbraio alle ore 11, e invitano tutti a partecipare".