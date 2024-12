video suggerito

Guasto sui binari a Napoli Centrale: treni in ritardo fino a 70 minuti, possibili cancellazioni Ritardi fino a 70 minuti e possibili variazioni e cancellazioni per un guasto sulla linea ferroviaria subito all’uscita di Napoli Centrale; i tecnici Rfi sono al lavoro per la risoluzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Treni in ritardo, fino a 70 minuti, e possibili variazioni e cancellazioni, per un inconveniente tecnico che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sui binari in prossimità della stazione Napoli Centrale, in piazza Garibaldi: a quanto si apprende, il problema è relativo ad un guasto sulla linea subito all'uscita della stazione, ed è in corso la risoluzione, la situazione potrebbe tornare alla normalità in poco tempo. Il guasto era stato segnalato alle 15.10 da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) con un avviso sul proprio sito Internet; con un successivo aggiornamento, datato 17.30 di oggi, 10 dicembre, Rfi ha comunicato che:

"Nel Nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Napoli Centrale. Effetti sulla mobilità: rallentamenti medi fino a 20 minuti con punte fino a 70 minuti, possibili variazioni e cancellazioni.