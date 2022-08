Grosso incendio a Capodichino vicino all’Aeroporto, domato dai pompieri con le autobotti Nessun danno all’Aeroporto e non ci sono state ripercussioni per i voli, nonostante il fumo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Paura a Capodichino nella giornata di Ferragosto per un incendio scoppiato al confine delle piste di atterraggio dell'Aeroporto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme con le autobotti, affiancati da un elicottero della Polizia di Stato di Napoli che ha dato le indicazioni su come arginare il rogo. Nonostante le colonne di fumo, non ci sono state ripercussioni sui voli dello scalo partenopeo e non risultano danni all'aeroporto.

Erano le 18,30 quando l'equipaggio del sesto reparto volo della Polizia – impegnato con un operatore Rai in un sorvolo sui luoghi del Ferragosto campano – ha avvistato un rogo di sterpaglie di vaste dimensioni nelle vicinanze delle piste di atterraggio dell'aeroporto di Napoli Capodichino e di numerose abitazioni della zona. L'intervento dei vigili del fuoco, allertati dalla Polizia, ha evitato che le fiamme si propagassero e potessero causare danni all'attività dello scalo napoletano a causa del fumo intenso che si e' levato.

Solo il 2 agosto scorso un incendio di vaste proporzioni era divampato alle prime luci dell'alba a Pontelatone, cittadina nella provincia di Caserta: ad andare in fiamme un'azienda che si occupa di macellazione e conservazioni di carni, sita in via Ponte Pellegrino. Sul posto arrivarono subito due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, alle quali si sono presto aggiunte tre autobotti e un'autoscala: l'incendio, infatti, è molto esteso, dal momento che le fiamme hanno interessato sia l'area adibita alla macellazione che quella adibita alla conservazione della carne – dove ci sono le celle frigorifere – per un totale di circa 2mila metri quadrati.