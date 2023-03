Grave incidente con 2 morti in zona Vesuviana, sulla statale 162/dir Drammatico incidente con due vittime sulla statale che taglia l’area Vesuviana verso Napoli; 4 i feriti, di cui una ragazza in pericolo di vita.

A cura di Redazione Napoli

Grave incidente stradale nella notte sulla statale 162/dir "del Centro Direzionale", all'altezza del km 6,800, nel territorio comunale di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli: l'impatto ha visto coinvolti 5 veicoli, il bilancio è di due morti e 4 feriti, tra questi una ragazza in pericolo di vita.

Lo schianto intorno alle 5 del mattino di oggi, 4 marzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castello di Cisterna. Secondo le ricostruzioni si sarebbero scontrate una Fiat 500 e una Citroen C4; l'autista della prima, una ragazza, è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita al Monaldi, mentre la passeggera, una 30enne, è deceduta sul colpo. Nel secondo veicolo c'era un 27enne, deceduto all'Ospedale del Mare. I conducenti degli altri tre veicoli, che viaggiavano da soli, sono stati ricoverati al Policlinico ma non sono in pericolo di vita. La dinamica resta ancora da chiarire.

A causa del sinistro la circolazione è chiusa in entrambe le direzioni ed è attualmente deviata lungo la viabilità limitrofa – ovvero verso il comune di Cercola – con indicazioni in loco. Sul posto, si legge in una nota di Anas che ne gestisce la manutenzione «è presente personale di Anas, del 118 e dei carabinieri; al termine delle operazioni di recupero dei mezzi incidentati, oltre che di pulizia del piano viabile, verrà ripristinata la regolare circolazione».

Cosa collega la strada statale 162 dir

Si tratta di un asse viario fondamentale: la SS 162/dir, 16 km circa di lunghezza, collega la parte nord orientale dell'hinterland napoletano al Centro Direzionale e alla Tangenziale partenopea. È connessa anche con la Circumvallazione Esterna di Napoli, con l'Asse Mediano, l'Asse di Supporto Nola-Villa Literno e la Statale del Vesuvio.