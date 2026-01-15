Grave carenza di sangue all’ospedale Moscati di Avellino: appello a donare

Il nosocomio irpino denuncia una grave carenza di sangue e, questa mattina, la Direzione sanitaria ha riunito il Cobus per adottare misure che possano contenere l’emergenza.

Una grave carenza di sangue quella che si sta vivendo all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, come segnalato dal Servizio Immuno-trasfusionale (Simt) del nosocomio irpino; una criticità che, nelle ultime settimane, sta interessando numerosi nosocomi e strutture sanitarie della Campania. Nella mattinata odierna, giovedì 15 gennaio, la Direzione sanitaria dell'ospedale ha riunito il Comitato buon uso del sangue (Cobus) aziendale, con il quale ha fatto il punto della situazione e ha discusso di misure da adottare tempestivamente per cercare di contenere l'emergenza e garantire la continuità assistenziale.

L'appello dell'ospedale Moscati a donare sangue

Per fronteggiare la grave carenza di sangue, l'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino ha pertanto invitato i donatori a recarsi presso il nosocomio per donare sangue, ricordando che il Servizio Immuno-trasfusionale è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al piano terra del Settore B della cittadella ospedaliera. L'ospedale irpino raccomanda ai potenziali donatori, al fine di evitare afflussi concentrati in ospedale che potrebbero creare code e, di conseguenza, lunghe attese, di inviare un messaggio tramite Whatsapp al numero 3665894971, rendendosi disponibile al donare il sangue; il Simt, poi, ricontatterà l'utente per concordare giorno e orario per la donazione.