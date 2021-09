Tabaccaio ruba Gratta e vinci da mezzo milione a Napoli

Gratta e Vinci rubato, il “tabaccaio” è accusato anche di tentata estorsione Rischia grosso ora Gaetano Scutellaro, il “tabaccaio” accusato di furto pluriaggravato e tentata estorsione nei confronti della donna a cui avrebbe rubato il Gratta e Vinci da 500mila euro a Materdei, nel cuore di Napoli. Recuperato anche il tagliando, depositato in una banca di Latina prima di tentare di imbarcarsi a Fiumicino per le isole Canarie.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gaetano Scutellaro

Rischia grosso Gaetano Scutellaro, l'uomo accusato di aver rubato il biglietto Gratta e Vinci da 500mila euro ad una donna di Materdei, nel napoletano. La vicenda, che ha fatto il giro d'Europa, vede al momento il "tabaccaio" (le virgolette sono d'obbligo dal momento che l'uomo non risulta essere titolare della licenza, ma che risulterebbe invece con una lunga "esperienza" dietro il bancone dell'attività) arrestato per furto pluriaggravato e tentata estorsione nei confronti della donna, mentre il biglietto della discordia è stato recuperato all'interno di una banca di Latina, dove l'uomo lo aveva depositato prima di tentare di imbarcarsi dall'aeroporto di Fiumicino per le isole Canarie.

Dopo essere stato fermato, era stato denunciato inizialmente in stato di libertà per poi essere arrestato ieri sera, dopo che i carabinieri avevano accertato che la sua versione, nella quale sosteneva che il biglietto fosse il proprio e non della signora, era stata bollata come falsa dopo aver visto le telecamere di video-sorveglianza ed ascoltato i testimoni.

Le indagini sulla storia del Gratta e vinci rubato

La vicenda però non è ancora del tutto chiarita: ad essere sotto i riflettori è ora il suo eventuale ruolo all'interno della tabaccheria, la cui titolare è l'ex moglie dello stesso Scutellaro, che sostiene comunque la propria innocenza spiegando di essere lui la vittima della vicenda.

Dopo che l'Agenzia dei Monopoli ha avviato la sospensione cautelare della licenza, anche la Federtabaccai ha chiarito che l'uomo al momento non risulta essere titolare di licenze. "Non è un tabaccaio, basta gettare fango sulla categoria", ha spiegato in una intervista a Fanpage.it il presidente provinciale di Napoli della Federazione Italiana Tabaccai (FIT) Francesco Marigliano, "e questo episodio che non deve minimamente scalfire l'immagine dei tabaccai italiani, gente onesta che con sacrifici enormi portano avanti la più grande rete dello Stato".