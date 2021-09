Gratta e Vinci da mezzo milione rubato a Napoli, bloccato il tabaccaio: scappava alle Canarie Bloccato a Fiumicino il tabaccaio accusato di aver rubato il gratta e vinci vincente da mezzo milione di euro alla anziana 70enne di Napoli venerdì. L’uomo è stato individuato dalla Polizia di Frontiera all’Aeroporto di Fiumicino, mentre era pronto ad imbarcarsi su un aereo per Fuerteventura, nelle isole Canarie. Mistero sul biglietto vincente, non l’aveva con lui.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bloccato a Fiumicino il tabaccaio accusato di aver rubato il gratta e vinci vincente da mezzo milione di euro alla anziana 70enne di Napoli venerdì. L'uomo è stato individuato dalla Polizia di Frontiera all'Aeroporto di Fiumicino, mentre era pronto ad imbarcarsi su un aereo per Fuerteventura, nelle isole Canarie, in Spagna. L’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero. Mistero sul Gratta e Vinci, non l'aveva con lui.

Denunciato dai carabinieri per furto

L'uomo è stato denunciato dai Carabinieri della compagnia Stella di Napoli per furto. Il tabaccaio 57enne, titolare di una ricevitoria nel quartiere Materdei, si sarebbe dileguato dopo aver sottratto il gratta e vinci da 500mila euro ad una anziana. La donna aveva giocato due gratta e vinci, il primo andato a vuoto, il secondo, invece, sarebbe risultato vincente, per un importo di 500mila euro. Quando la donna ha visto la vincita, secondo quanto raccontato, non sarebbe riuscita a crederci, così avrebbe chiesto all'addetto al bancone di verificare e il biglietto sarebbe risultato effettivamente vincente.

Il dipendente l'avrebbe così mostrato al titolare che era nello sgabuzzino, che, invece di complimentarsi con la signora, avrebbe messo in tasca il biglietto e si sarebbe dato velocemente alla fuga su un motorino, facendo perdere le sue tracce.

Tabaccaio ricercato in tutt'Europa

La donna, però, si è subito rivolta alle forze dell'ordine. Appena raccolta la denuncia, i militari hanno diramato le ricerche per l’intero territorio europeo, frontiere comprese. Quando si è presentato all’aeroporto di Fiumicino con un biglietto aereo per Fuerteventura, pronto a lasciare l’Italia, la Polizia di Frontiera ha rilevato l’alert sulla sua identità e lo ha bloccato. Contattati i militari della compagnia Stella, l’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero. Non aveva con se il tagliando vincente e continuano, dunque, gli accertamenti per ritrovarlo.

Il tentativo di partenza del tabaccaio per Fuerteventura è avvenuto nella tarda serata di ieri. A carico dell'uomo, incensurato, non ci sono misure restrittive, quindi il tabaccaio è libero di recarsi dove vuole e, in teoria, dopo la denuncia per furto, potrebbe comunque lasciare il Paese.

I carabinieri della compagnia Stella proseguono le indagini sul caso, nonché le ricerche del Gratta e vinci rubato. In seguito a tutta la vicenda l'uomo potrebbe subire la revoca della licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.