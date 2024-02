Gli studenti non riescono a prendere il bus: la sindaca li accompagna a scuola con l’auto della Municipale È accaduto a Scala, piccola cittadina della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno: 8 studenti, per motivi di sicurezza, non sono potuti salire sull’autobus; e così è stata la sindaca, insieme alla Polizia Municipale, a portarli a scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Singolare quanto accaduto a Scala, piccola cittadina della Costiera Amalfitana, nella provincia di Salerno, dove la sindaca Ivana Bottone, con l'ausilio della Polizia Municipale, si è dovuta improvvisare scuolabus e accompagnare nei rispettivi istituti 8 studenti, che non erano riusciti a salire sul bus adibito a trasporto scolastico per ragioni di sicurezza.

Come racconta il giornale locale Quotidiano Costiera, la sindaca è intervenuta insieme alla Polizia Municipale alla fermata dello scuolabus, visto che era stato segnalato che, per motivi di sicurezza, alcuni studenti non erano stati ammessi a bordo: sul mezzo, infatti, tutti e 20 i posti a sedere erano già stati occupati, e quindi per 8 studenti non c'era spazio.

Il quotidiano del Salernitano ha sentito anche telefonicamente la sindaca Bottone, che ha spiegato come sono andate le cose: "Ho fatto salire i ragazzi sull’auto della Polizia municipale facendo due viaggi per evitare che entrassero in ritardo a scuola. Sono intervenuta secondo coscienza assumendomi le mie responsabilità" ha detto la prima cittadina.

La sindaca Ivana Bottone ha poi annunciato di aver contattato anche i vertici di Sita, la società che gestisce il trasporto – anche quello scolastico – e che, a partire dalla prossima settimana, verrà utilizzato un autobus da 31 posto a sedere, così da consentire a tutti gli studenti di raggiungere le scuole tra Amalfi, Maiori e Minori.