Gli sparano per rubargli l’orologio: 19enne ferito nella notte a Casalnuovo Il giovane è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli: non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda occorsa nella notte a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, dove un giovane di 19 anni è stato ferito da un colpo di pistola. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, poco dopo la mezzanotte, il 19enne stava percorrendo via Salice a bordo del suo scooter, quando è stato avvicinato da due sconosciuti, anche loro a bordo di un mezzo a due ruote: uno di loro gli ha puntato contro una pistola e gli ha rubato l'orologio che teneva al polso; per mettere a segno la rapina, non ha esitato a sparargli un colpo d'arma da fuoco alla gamba sinistra, prima di darsi alla fuga.

Fortunatamente, il 19enne è stato soccorso da un passante e trasportato al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Da qui, il giovane è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è tuttora ricoverato, non in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della tenenza di Casalnuovo, che stanno cercando di ricostruirne la dinamica precisa e di individuare i due rapinatori che hanno ferito il 19enne.

A Napoli un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato

Nella serata di ieri, domenica 5 giugno, invece, a Napoli un ragazzo di 14 anni è stato picchiato e accoltellato: è successo nella zona dei Decumani, nel cuore della città. Da quanto si apprende, il minore sarebbe stato avvicinato da sconosciuti forse per un tentativo di rapina che, dopo il suo rifiuto, lo hanno dapprima picchiato e poi accoltellato, ferendolo al petto e alla schiena. Il 14enne è stato soccorso dal 118 e trasportato al Vecchio Pellegrini, dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 21 giorni; sulla vicenda indagano i carabinieri.