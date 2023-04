Gli rubano la chitarra da 2mila euro, la ritrova 11 anni dopo in vendita online Un 63enne del Casertano ha trovato in vendita su Internet una Ibanez George Benson che gli avevano rubato 11 anni fa; lo strumento recuperato dai carabinieri.

A cura di Nico Falco

La chitarra, rubata ben 11 anni fa, dopo aver girato chissà quante mani era finita in vendita online. E la vittima del furto, che probabilmente si è imbattuta per caso in quegli annunci, ha chiamato i carabinieri. Storia che arriva da Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, e che vede protagonista un 63enne del posto, dirigente d'azienda, che nel 2012 aveva subito un furto in appartamento e i ladri si erano portati via anche la costosa chitarra.

Si tratta di una Ibanez modello GB10N, un modello progettato dal marchio insieme al chitarrista, cantante e compositore George Benson, considerato tra i migliori a livello mondiale. Il 63enne, appassionato di musica, lo scorso 24 marzo stava spulciando gli annunci sul portale "Subito.it" quando è incappato in una fotografia che gli sembrava fin troppo familiare: la chitarra, in vendita per 2.200 euro era veramente identica a quella che gli avevano rubato. Stesso colore, modello e, quando ha ingrandito l'immagine, si è accorto che anche il numero di serie corrispondeva. Lo stesso inserzionista aveva pubblicato un altro annuncio anche su "mercatinomusicale.com", altro portale online ma specializzato nella vendita di strumenti musicali e affini.

L'uomo ha quindi contattato i carabinieri di Santa Maria a Vico che sono risaliti all'inserzionista, un 71enne di Rieti, anche lui appassionato di musica. L'uomo ha confermato di avere pubblicato l'annuncio e ha spiegato di avere comprato quella chitarra un anno e mezzo fa da un privato di Roma, di averla pagata 1.500 euro e di essere andato a ritirarla a Fiano Romano. Non ha potuto esibire nessun documento per attestare la legittima provenienza dello strumento musicale: per lui è scattata la denuncia per ricettazione.