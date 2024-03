Trasporto pubblico a Napoli

Gli orari di Cumana, Vesuviana, bus Eav e Funivia Faito a Napoli per il weekend di Pasqua 2024 Tutti gli orari di Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana, Campania Express, Metro Piscinola-Aversa, linee bus Eav e Funivia del Faito per Pasqua e Pasquetta 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cumana, Vesuviana e Funivia del Faito saranno in servizio anche nelle giornate di Pasqua e di Lunedì in Albis 2024, come si legge sul sito ufficiale Eav. Domenica 31 marzo, il servizio ferroviario EAV verrà effettuato dalle ore 7,00 fino alle ore 14,00. Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, dopo una sosta, il servizio ferroviario ripartirà dalle ore 16,00 circa, sulla linea Vesuviana per Sorrento e sulla linea Cumana per Torregaveta e proseguirà fino a fine servizio. Per quanto riguarda i bus Eav, invece, a Pasqua saranno attivi dalle 7,00 alle 13,30 circa, ad eccezione del servizio del servizio automobilistico di Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei – Vesuvio e sulle linee linee Miseno-Cuma, Baia –Torregaveta, Torregaveta-Monte di Procida, linea interna del Porto e Supporto Treni Sorrento, dove verrà effettuato regolarmente il servizio secondo gli orari della giornata festiva. Nella giornata di Pasquetta, invece, lunedì 1 Aprile 2024 il servizio si svolgerà regolarmente come da programma orario festivo.

Di seguito gli orari per ogni singola linea, con le prime e le ultime partenze:

Gli orari di Cumana e Circumflegrea a Pasqua e Pasquetta 2024

Nella giornata di Pasqua, domenica 31 marzo 2024, le Linee Flegree saranno in esercizio dalle ore 7,00 fino alle ore 14,00, secondo i seguenti orari:

Prime partenze linea CUMANA

da Montesanto per Torregaveta ore 07:21

da Torregaveta per Montesanto ore 07:34

Prime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola ore 07:12

da Licola per Montesanto ore 07:56

Ultime partenze linea CUMANA

da Montesanto per Torregaveta ore 12:41

da Torregaveta per Montesanto ore 13:34

Ultime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola ore 12:24

da Montesanto per Quarto straord. 51248 ore 12:48

da Licola per Montesanto ore 13:32

Treni straordinari:

Treno 90710 da Fuorigrotta per Torregaveta con partenza alle ore 07:10;

Treno 90717 da Fuorigrotta per Montesanto con partenza alle ore 07:17;

Treno 90737 da Fuorigrotta per Montesanto con partenza alle ore 07:37;

Treno 90757 da Fuorigrotta per Montesanto con partenza alle ore 07:57.

Nel pomeriggio di Pasqua, a partire dalle ore 16,00 circa, il servizio ripartirà sulla linea Cumana per Torregaveta fino a fine servizio:

Prime partenze Linea Cumana

da Montesanto per Torregaveta ore 16:01

da Torregaveta per Montesanto ore 16:14

Nella giornata del 1 aprile 2024 (Lunedì in Albis) il servizio si svolgerà regolarmente.

Le corse e gli orari della Circumvesuviana

A Pasqua, domenica 31 marzo 2024, il servizio sulle Linee Vesuviane si effettuerà dalle ore 7,00 fino alle ore 14,00 circa.

Di seguito vengono riportate le prime e le ultime partenze:

Prime partenze da Napoli per

Sorrento 07:28

P. Marino (via Scafati) 07:38

Sarno 07:34

Baiano 07:36

Torre Annunziata 07:09

Prime partenze per Napoli da

Sorrento 07:38

P. Marino (via Scafati) 07:42

Sarno 07:50

Baiano 07:48

Torre Annunziata 07:57

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento 12:16

P. Marino (via Scafati) 12:26

Sarno 12:22

Baiano 12:24

Torre Annunziata 11:57

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento 12:26

P. Marino (via Scafati) 12:30

Sarno 12:38

Baiano 12:36

Torre Annunziata 12:45

Nella giornata di domenica saranno effettuati anche i seguenti treni feriali:

treno 4113 delle ore 11:14 da Napoli per Poggiomarino;

treno 4125 delle ore 12:26 da Napoli per Poggiomarino;

treno 6105 delle ore 10:34 da Napoli per Sarno;

treno 6126 delle ore 12:38 da Sarno per Napoli;

treno 8125 delle ore 12:24 da Napoli per Baiano.

Nel pomeriggio di Pasqua, a partire dalle ore 16:00 circa, il servizio ferroviario riprenderà sulla linea Vesuviana per Sorrento fino a fine servizio:

Prime partenze da Napoli per Sorrento dopo la sosta

treno 1165 delle ore 16:28 da Napoli per Sorrento

Prime partenze per Napoli da Sorrento dopo la sosta

treno 1166 delle ore 16:38 da Sorrento per Napoli

I treni che verranno effettuati nella fascia pomeridiana, alla ripresa dopo l’interruzione, effettueranno servizio viaggiatori nelle seguenti stazioni/fermate:

Napoli Porta Nolana,

Napoli Garibaldi,

San Giorgio a Cremano,

Portici Bellavista,

Ercolano Scavi,

Torre del Greco,

Torre Annunziata,

Villa Regina,

Pompei Scavi,

Pioppaino,

Via Nocera,

Castellammare di Stabia,

Vico Equense,

Seiano,

Meta,

Piano,

Sant’Agnello

Sorrento.

Campania Express

A Pasqua, domenica 31 marzo, verranno effettuate le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

treno 10821 delle ore 08:22

treno 11721 delle ore 17:22

Partenze da Sorrento

treno 11018 delle ore 10:20

treno 11918 delle ore 19:20

Il Lunedì in albis, 1 aprile 2024, servizio regolare come da programma orario festivo.

Gli orari della metropolitana Piscinola-Aversa

A Pasqua, domenica 31 marzo 2024, il servizio metropolitano si effettuerà dalle ore 6,00 alle ore 14,00 con le seguenti prime ed ultime partenze:

Prima partenza da Aversa Centro per Piscinola ore 6:00

Prima partenza da Piscinola per Aversa Centro ore 6:15

Ultima partenza da Aversa Centro per Piscinola ore 13:30

Ultima partenza da Piscinola per Aversa Centro ore 13:45

Lunedì in Albis, 1 aprile 2024, il servizio sarà svolto regolarmente come da programma orario vigente nei giorni di domenica e festivi.

Le linee bus e Trasporti Universitari

A Pasqua, domenica 31 marzo 2024, sulla linea Napoli-Piedimonte Matese verranno effettuate solo le seguenti corse sostitutive autobus:

da Piedimonte Matese per Napoli partenza ore 06:37

da Piedimonte Matese per Napoli partenza ore 08:28

da Napoli per Piedimonte Matese partenza ore 08:37

da Napoli per Piedimonte Matese partenza ore 12:28

Nella giornata di lunedì 1 Aprile 2024 verranno effettuate le corse degli autobus come da orario vigente per la domenica ed i festivi.

Il servizio è operato dalla società “D’AGOSTINO”.

A Pasqua, domenica 31 marzo, i servizi automobilistici saranno effettuati come di seguito riportato:

Depositi di Ischia–Procida–Sorrento: il servizio avrà inizio alle ore 7:00 circa dai capolinea per poi proseguire secondo quanto previsto nei giorni festivi.

Depositi di Agnano–Napoli G. Ferraris–Calata Capodichino–Comiziano–Torre Annunziata: prime partenze utili dai capolinea alle ore 7:00 circa ed ultime alle ore 13:30 circa, a meno dei seguenti servizi per i quali saranno adottati gli orari festivi:

linee Miseno-Cuma;

Baia -Torregaveta;

Torregaveta-Monte di Procida (dep. Agnano)

linea Pompei – Vesuvio (dep. Torre Annunziata)

linee Navetta Porto di Napoli;

Supporto Treni Sorrento (dep. Napoli G. Ferraris)

TRASPORTI UNIVERSITARI

Dal 28 marzo al 2 aprile, i servizi Universitari per i Poli di Monte Sant’Angelo e Fisciano sono sospesi a meno dei seguenti collegamenti:

per il Polo Universitario di Monte Sant’Angelo:

Afragola AV – Casoria staz. – Monte Sant’AngeloMugnano del C. – Roccarainola – Cicciano – Nola – Marigliano – Castel Cisterna/Brusciano-Pomigliano – Monte Sant’Angelo.

per il Polo Universitario di Fisciano:

da Madonna dell’Arco ore 6:50

da Somma Vesuviana ore 7:00

da San Gennaro Vesuviano ore 7:20

da Ottaviano ore 9:30

per Ottaviano ore 11:00

per Palma/Madonna dell’Arco ore 14:15

per Palma ore 16:30

per Madonna dell’Arco ore 17:00

La funivia del Faito sarà aperta a Pasqua 2024

La Funivia del Faito sarà aperta a Pasqua 2024.

Le corse di Sabato Santo, 30 marzo 2024

10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:40 – 12:00 – 12:40 –13:00 –13:40 –14:00 –14:40 –15:00 –15:20 – 15:40 – 16:00 – 16:20 – 16:40 – 17:00

Le corse di Pasqua, domenica 31 marzo 2024

In occasione del giorno di Pasqua, l’ultima corsa mattutina della funivia nella fascia mattutina sarà alle ore 13.00. Il servizio riprenderà alle ore 16.00 e terminerà alle ore 19:00 secondo i seguenti orari:

10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.40 – 12.00 – 12.40 – 13.00 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00 – 17.20 – 17.40 – 18.00 – 18.40 18.40 (solo discesa) – 19.00 (solo discesa) Per il lunedì in Albis, inoltre, si dispone l’integrazione dell’orario di esercizio con le seguenti corse: 17.20 – 17.40 – 18.00 – 18.20 18.40 (solo discesa) – 19.00 (solo discesa) – 19.20 (solo discesa)