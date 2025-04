video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Gli orari dei mezzi a Napoli per 1° maggio 2025: bus, metro, funicolari e tram Gli orari dei mezzi di trasporto pubblico a Napoli nel ponte del 1-4 maggio 2025 e per il Comicon: bus, tram, filobus, funicolari e metro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La metro Linea 1 di Napoli / immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mezzi di trasporto pubblico potenziati a Napoli per il Ponte del 1 maggio 2025 che quest'anno arriva in concomitanza con il COMICON alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. Da giovedì 1 a domenica 4 maggio sono previsti potenziamenti delle corse su alcune linee, in particolare Metro Linea 2 (Fs), Alibus e parcheggi pubblici Anm. Corse potenziate anche sulla Metro Piscinola-Aversa (Eav). Orario ordinario festivo, invece, per metro Linea 1, bus, funicolari e tram (Anm), Circumvesuviana e Cumana (Eav) il 1 maggio, ordinario negli altri giorni. La metro Linea 1 e la Funicolare Centrale – che riaprirà mercoledì 30 aprile dopo 6 giorni per sostituzione cavo – effettueranno i prolungamenti notturni fino alle 2,00 di notte venerdì 2 e sabato 3 maggio. Saranno aperte Circumvesuviana e Cumana.

La festa dei sindacati Cgil, Cisl e Uil in piazza Municipio

La Festa dei Lavoratori organizzata dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL si terrà il 1 maggio in piazza Municipio, nella parte bassa. Per l'occasione sarà chiusa al traffico veicolare, per tutta la durata dell’evento, ovvero dalle ore 7,00 alle ore 17,00 dello stesso giorno, e comunque fino a cessate esigenze, la corsia di piazza Municipio che costeggia il Maschio Angioino.

A che ora chiudono le metro a Napoli il 1° maggio 2025

Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, di proprietà del Comune di Napoli, ha deciso di potenziare alcuni servizi di trasporto e di parcheggio in vista del Ponte 1-4 maggio, considerati giorni "rossi", in base ad un accordo siglato il 16 aprile scorso con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal, in vista del grande afflusso di turisti previsto e della concomitanza del COMICON 2025. Riflettori puntati soprattutto su alcuni punti critici: metro Toledo, Dante, Municipio e Garibaldi, ascensore Mone Echia a Santa Lucia e Pizzofalcone, fermate Alibus Aeroporto e piazza Garibaldi. Sarà rafforzata la vigilanza nelle stazioni suddette della Linea 1, potenziate le corse Alibus, mentre il Parcheggio del Frullone sarà aperto anche nei giorni festivi per agevolare la sosta degli utenti della Metro. Ai lavoratori Anm andrà un bonus di 10 euro all'ora lordi.

Leggi anche La Funicolare Centrale riapre domani 30 aprile dopo 6 giorni di stop: prima corsa alle 7

Di seguito gli orari dei trasporti pubblici a Napoli da giovedì 1 maggio a domenica 4 maggio:

Metro Linea 1

Chiusa la prima uscita Stazione Montedonzelli, accessibile solo da via Dell'Erba. Chiuse al pubblico le seconde uscite Montecalvario (stazione Toledo); Salvator Rosa 2 (Girolamo Santacroce); Rione Alto 2.

Giovedì 1 maggio e domenica 4 maggio

Da Centro Direzionale: 6,15-23,00

Da Piscinola 6,00-22,30

Venerdì 2 e sabato 3 maggio

Da Centro Direzionale: 6,15-1,32

Da Piscinola: 6,00-1,20

Nelle giornate interessate dal prolungamento il corridoio di collegamento linea 1 e linea 2 di Museo chiuderà alle ore 23.15, e il corridoio uscita Porto stazione Municipio alle ore 22.00.

Metro Linea 6

Da Municipio: 7,36-14,50

Da Mostra: 7,30-14,44

Funicolare Centrale

Giovedì 1 maggio e domenica 4 maggio: 7,00-00,30

Venerdì 2 e sabato 3 maggio: 7,00-2,00

Funicolare Chiaia

Giovedì 1 maggio: 7,00-22,30

Venerdì 2 e sabato 3 maggio: 7,00-2,00

Domenica 4 maggio: 7,00-00,30

Funicolare di Montesanto

Prima e ultima corsa: 7,00-22,00

Funicolare di Mergellina

Prima e ultima corsa: 7,00-22,00

Gli orari delle prime e ultime corse di bus e tram Anm

Bus, tram e filobus effettueranno servizio ordinario festivo, con orario 6-23, ma con frequenza ridotta.

Metro Linea 2

In occasione del ponte primaverile del 1° maggio, la Metropolitana Linea 2 (Rfi) ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso di turisti. Rafforzate le linee dei treni regionali Napoli – Caserta, Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, Napoli Campi Flegrei – Villa Literno e sulla Linea 2 metropolitana, in accordo con la Regione Campania.

La metro Linea 2 sarà aperta nell'orario 5,00-23,00.

L’incremento di posti offerti è mirato anche ad agevolare viaggi di andata e ritorno per il COMICON, la XXV edizione del Festival Internazionale della cultura pop in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio. Nei giorni festivi e nei giorni della fiera saranno, inoltre, previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Montesanto e Napoli Piazza Cavour per agevolare il flusso dei passeggeri.

Metropolitana Piscinola-Aversa

La metro Piscinola-Aversa (Eav) nella giornata del 1° maggio effettuerà come da programma orario festivo con l'intensificazione di 36 corse aggiuntive nelle fasce orarie 9,00-14,00 e 17,15-20,45.

Circumvesuviana e Cumana

Circumvesuviana e Cumana il 1 maggio e nel ponte fino a domenica 4 maggio saranno aperte e osserveranno l'orario ordinario (festivo il 1 e il 4 maggio).