Gli operatori portuali non pagavano le imposte sulle concessioni: recuperati 3 milioni di euro

Recuperati oltre 3 milioni di euro da un’indagine della Corte dei Conti: è emerso che gli operatori portuali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia non pagavano le imposte sulle concessioni.
A cura di Nico Falco
Gli operatori economici titolari di concessioni di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia (Napoli) non versavano l'addizionale regionale ai canoni demaniali marittimi: è quello che emerge dall'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli e coordinata dalla procura regionale della Corte dei Conti della Campania (vice procuratori generali Gianluca Braghó e Davide Vitale), che ha portato al recupero di imposte per oltre tre milioni di euro.

Gli accertamenti sono stati effettuati dalle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Napoli e del Reparto Operativo Aeronavale Napoli, che si sono concentrate sulla regolarità delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; l'Autorità di Sistema Portuale, sulla base delle risultanze investigative, ha inviato 422 avvisi di messa in mora chiedendo il pagamento dell'imposta e, finora, sono confluiti nelle casse regionali tre milioni e 132mila euro.

L'imposta sulle concessioni demaniali marittime è pari ad una percentuale variabile (tra il 10% e il 25% del relativo canone), è stata istituita dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed è stata recepita dalla Regione Campania con la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 1972. Fino al 2024, anche alla luce della sentenza n. 131/2024 della Corte costituzionale, si era ritenuto, erroneamente, che l'imposta fosse applicabile alle concessioni rilasciate, ad esempio, dai Comuni per i tratti di costa competenti, ma non a quelle rilasciate dalla Autorità di Sistema Portuale.

