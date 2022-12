Gli eroi di Ischia protagonista della campagna This is Ischia per il rilancio del turismo Una campagna del Ministero e dell’Agenzia Nazionale del Turismo per rilanciare Ischia, duramente colpita dopo l’alluvione dello scorso novembre. Protagonisti gli eroi locali: soccorritori, operatori e cittadini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una campagna congiunta tra il Ministero del Turismo e l'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) per rilanciare il turismo ad Ischia, e alla quale parteciperanno anche gli eroi locali: soccorritori, operatori e cittadini colpiti dalla frana dello scorso novembre. La campagna partirà a gennaio 2023 e terminerà nell'aprile successivo, nei principali hub turistici italiani ed internazionali, in particolar modo quelli di Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Benelux, ovvero le nazioni dalle quali arriva il maggior numero di turisti sull'Isola Verde. Una campagna fortemente voluta anche dal ministro del Turismo, Daniela Santanché e alla quale parteciperanno anche influencer internazionali e guide turistiche. Sarà inoltre possibile, attraverso l'hashtag #ThisIsIschia, condividere in tempo reale immagini dall'Isola Verde e delle sue meraviglie.

"Abbiamo messo in piedi una campagna in tempi record nata dal confronto con gli operatori", ha spiegato Ivana Jelinic, ceo di Enit, "e in questo senso la presenza del ministro Daniela Santanché ad Ischia è stato un segnale di concretezza e vicinanza. Le cose belle, così come i luoghi belli, richiedono attenzione. Ci prenderemo cura dell’isola verde che non sarà lasciata a sé stessa", che ha sottolineato anche come questo sarà "un modo anche per stimolare le istituzioni a non abbassare la guardia per rimarginare anche le ferite più profonde che hanno colpito l’isola". Dello stesso avviso anche Sandro Pappalardo, consigliere di Enit, che ha spiegato: "Da oltre 100 anni Enit è vicina ai territori e quando – come ora – la mission si fa ancora più delicata, perché la promozione coinvolge località complesse, ci preme essere ancora più scientifici e straordinari nell’ approccio e nella programmazione".