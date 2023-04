Gli “amici di Arzano” volevano dal bar 2mila euro al mese: 3 arresti nel clan della 167 In manette tre persone ritenute legate al clan della 167 di Arzano (Napoli): sono accusate di avere imposto una tangente da 2mila euro al titolare di un bar.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbero imposto al titolare di un bar una tangente da 2mila euro al mese, da versare per "gli amici di Arzano": per questo motivo sono finiti in manette, destinatari di una ordinanza di custodia in carcere, due pregiudicati e un incensurato, ritenuti legati al clan della 167 di Arzano, in provincia di Napoli. Destinatari del provvedimento sono Antonio Alterio, 29 anni, Salvatore Lupoli, 29 anni, e Giuseppe Bussola, 22 anni, quest'ultimo incensurato; una quarta persona sarebbe al momento irreperibile.

Il provvedimento, emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguito dalla Polizia di Stato, è arrivato al termine di indagini effettuate dalla Squadra Mobile e dal commissariato di Frattamaggiore (col coordinamento della Dda). Dall'attività investigativa è emerso che i tre, a partire dal 26 marzo 2023, avevano preso di mira un grosso bar di Arzano, presentandosi, in maniera esplicita, come emissari del clan: al titolare avevano detto che avrebbe dovuto versare una tangente agli "amici di Arzano", classica formula per indicare il clan di camorra, e avevano chiesto il pagamento di 2mila euro mensili.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia in passato inquadrati nelle dinamiche camorristiche dell'area a nord di Napoli. I tre sono ritenuti tutti gravemente indiziati di tentata estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso.

Leggi anche Bonus fitti Campania 2023 fino a 2mila euro, come fare domanda dal 5 aprile

Alterio, fratello di Raffaele detto "lo Sceriffo", era stato vittima di un agguato nel marzo 2022, probabilmente inquadrato nella faida che vedeva contrapposti i Monfregolo e i Cristiano: era stato ferito alle gambe in un circolo ricreativo di via Roma, insieme a un incensurato. Pochi giorni dopo, tramite social, era stato tra quelli che si erano lamentati per l'annullamento della processione della Madonna dell'Arco: ufficialmente saltata per motivi organizzativi, prevedeva il passaggio proprio tra le palazzine della 167.