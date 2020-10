Sono 2.590 le persone risultate positive all'infezione da coronavirus in Campania, dopo le analisi di 16.906 tamponi, nelle ultime 24 ore. Questi i dati emersi nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre, e comunicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, che ieri sera si è collegato in diretta con Rai3, ospite della trasmissione di Fabio Fazio "Che tempo che fa", ha parlato sia dei violenti tafferugli di venerdì sera a Napoli, sia delle nuove misure restrittive previste per la Campania, dove una nuova ordinanza regionale andrà ad integrare il nuovo DPCM che da oggi entra in vigore.

Campania, in arrivo nuova ordinanza su scuole e asporto

Nel tardo pomeriggio, Palazzo Santa Lucia ha quindi annunciato una nuova ordinanza per la regione Campania, che sarà pubblicata nelle prossime ore. Tra le novità più significative già preannunciate dalla regione stesso, c'è il divieto di asporto (esclusi che gli esercizi con consegna all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto)" nonché "l'obbligo di partenza dell'ultima consegna a domicilio alle 23", mentre resta confermata la chiusura delle scuole con l'esclusione di asili e nidi, così come il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino seguente tutti i giorni.

De Luca: "Servono 10-20 miliardi di aiuti"

Vincenzo De Luca ha spiegato che a suo avviso servano "dieci-venti miliardi" di investimenti per le attività colpita dal coronavirus e per le quali le nuove restrizioni potrebbero essere fatali. Riguardo alle proteste di venerdì sera nelle strade del capoluogo partenopeo, il presidente De Luca non si è sbilanciato troppo, parlando di "pezzi di camorra, pezzi di antagonisti, pezzi di neofascisti e potremmo aggiungere anche pezzi di qualcos'altro".

Coronavirus in Campania: guariti, decessi, contagi

Sono 2.590 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 145 sintomatici e 2.445 asintomatici. Crescono i numeri dei posti letto occupati: 48 più di ieri, di cui 5 in intensiva. Complessivamente sono quasi 30mila i positivi in Campania, la seconda regione d'Italia per numero di casi attivi dopo la Lombardia e la quinta regione per numero di contagi in assoluto dopo Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Sono invece 173 i nuovi guariti, mentre non è stato registrato alcun decesso. Questi gli ultimi dati disponibili relativi a contagi, ricoveri e guariti in Campania: