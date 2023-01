Giuseppe Esposito muore a 59 anni, era stato presidente della Municipalità 7 di Napoli Morto a 59 anni Giuseppe Esposito, già presidente della circoscrizione Miano e della Municipalità 7 di Napoli dal 2006 al 2011. Il cordoglio di Manfredi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giuseppe Esposito. Foto / Facebook

Morto all'età di 59 anni Giuseppe Esposito, già presidente della Municipalità 7 di Napoli dal 2006 al 2011 e della circoscrizione Miano. Unanime il cordoglio del quartiere napoletano dove viveva e dove si svolgeranno i funerali. Ma Esposito era conosciuto da tutto il mondo politico napoletano, proprio per il suo impegno nell'area nord di Napoli. E tanti anche i semplici cittadini che in queste ore stanno lasciando in Rete un ricordo per l'ex presidente della Municipalità scomparso nelle scorse ore a soli 59 anni. Lascia una moglie, Rosaria, e due figlie, Anna e Rita. I funerali di Giuseppe Esposito si terranno questa mattina, domenica 8 gennaio, alle ore 13, presso la chiesa dei Santi Alfonso e Gerardo, nel quartiere di Miano.

Il cordoglio di Manfredi e della Municipalità 7

Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la Presidente del Consiglio Comunale Vincenza Amato hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Esposito:

Sentito cordoglio e profonda vicinanza alla famiglia. La notizia della morte a soli 59 anni del già presidente della circoscrizione Miano e poi Presidente della Municipalità 7, Giuseppe Esposito, ci addolora molto. Un uomo delle istituzioni che si è impegnato con tenacia per la crescita del suo quartiere facendone l'obiettivo del proprio percorso politico e umano. Esprimiamo cordoglio e vicinanza alla moglie Rosaria ed alle figlie Anna e Rita.

Anche la Municipalità 7 di Napoli (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno), attualmente presieduta da Antonio Troiano, ha espresso il proprio cordoglio: