Giuramento all’Isis online: minorenne arrestato e portato nell’istituto minorile di Nisida

Minore del Casertano indagato per terrorismo: avrebbe giurato fedeltà all’Isis e diffuso online video e istruzioni per esplosivi. Indagini della Digos.

Aveva intrattenuto, secondo le accuse, attraverso canali online, contatti con persone che si dichiaravano appartenenti all'Isis e, nell’estate del 2025, avrebbe anche pubblicato in rete un giuramento di fedeltà allo Stato Islamico. Per questo la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minorenne italiano residente in provincia di Caserta, trasferito nell'Istituto penale minorile di Nisida su disposizione del gip del Tribunale per i minorenni di Napoli.

L’indagine è stata condotta dagli agenti della Digos della Questura di Napoli, insieme alla Digos di Caserta, sotto il coordinamento della Procura per i minorenni partenopea e con il supporto della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. Gli accertamenti avrebbero documentato contatti virtuali diretti con soggetti localizzati in Siria e riconducibili all’organizzazione jihadista.

Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe inoltre diffuso in modo sistematico video contenenti tecniche terroristiche, scaricati dal dark web e condivisi anche con alcuni coetanei residenti in Campania, sui quali sono ora in corso ulteriori verifiche investigative. Gli inquirenti contestano anche il download e la successiva condivisione, all’interno della propria rete di contatti online, di materiali multimediali con istruzioni per la realizzazione di esplosivi artigianali, prodotti da canali di propaganda dello Stato Islamico. Nei prossimi giorni il ragazzino sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari.