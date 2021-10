Giulia muore a 27 anni in un incidente stradale: tre anni fa morì così anche il fidanzato Tragico incidente a Santa Maria a Vico: Giulia Carfora, 27 anni, è morta in seguito ad un incidente d’auto. La giovane viaggiava con la cugina che è in ospedale ma non in pericolo di vita. Tre anni fa il fidanzato della ragazza era morto in un incidente automobilistico a sua volta. “Il destino ha voluto che vi riuniste in paradiso”, il ricordo degli amici.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non ce l'ha fatta Giulia Carfora, la 27enne di Santa Maria a Vico nel Casertano, rimasta coinvolta questa notte in un incidente automobilistico lungo il cavalcavia della via Appia. La giovane, che viaggiava assieme alla cugina in auto, ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare, colpendo un palo della segnaletica e finendo così per ribaltarsi. Nulla da fare per la giovane, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Un dramma che la giovane stessa aveva provato sulla propria pelle quando tre anni fa perse, proprio in un incidente stradale, il fidanzato.

Al momento non è chiaro come sia avvenuto l'incidente: tutto lascia credere che la giovane sia finita fuori strada in maniera accidentale, ma solo dopo gli accertamenti ed i rilievi dalle forze si potrà avere più chiarezza. Non è in pericolo di vita invece la cugina che viaggiava con lei, portata in ospedale per le cure del caso ma non in codice rosso. La notizia ha sconvolto tutta Santa Maria a Vico, dove la ragazza viveva col padre dopo che anche la madre era scomparsa qualche anno fa. In tanti hanno voluto ricordarla con una foto o con un ultimo pensiero. "Il destino ha voluto che vi riuniste in paradiso", ha commentato un amico della ragazza. Anche la sezione locale del Movimento Cinque Stelle l'ha ricordata con un post su Facebook: "Santa Maria a Vico piange un'altra giovane vita spezzata. Costernati dal dolore siamo vicini alla famiglia della cara Giulia Carfora, riposa in pace". Anche l'associazione MotoTerapia sammaritana ha fatto sapere che si stringe al dolore che ha colpito ancora una volta la famiglia Carfora".