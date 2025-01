video suggerito

Giugliano, due bazooka e tre bombe a mano in una scatola sotterrata in un terreno I carabinieri hanno trovato in un terreno di Giugliano in Campania (Napoli) una scatola contenente due bazooka e tre granate. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I due bazooka e le bombe a mano rinvenuti a Giugliano (Napoli)

Quando i carabinieri hanno dissotterrato quella scatola di cartone, probabilmente non si aspettavano di trovarci dentro qualcosa del genere. Forse delle pistole, magari della droga, ma di certo non due bazooka e tre bombe a mano. Ritrovamento decisamente inusuale, quello effettuato nella mattinata di oggi, 17 gennaio, in un terreno di via Epitaffio, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Il nascondiglio era in un campo nei pressi del palazzetto dello Sport. I militari della sezione operativa della Compagnia di Giugliano erano arrivati a quell'area sulla base di elementi raccolti nel corso delle indagini, sospettando che venisse utilizzata per conservare delle armi. Hanno cominciato a setacciare il terreno fino a quando non hanno trovato la scatola avvolta nel nastro adesivo. E, una volta aperta, sono saltate fuori le armi.

I carabinieri hanno chiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco per sfoltire e ampliare l'area di sopralluogo. Per la presenza delle granate sono stati allertati anche gli specialisti degli Artificieri del Comando Provinciale di Napoli e quelli della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Le indagini sono in corso. Le armi si trovavano in un'area comune, è verosimile che qualcuno le abbia nascoste lì per averle a portata di mano evitando di essere immediatamente individuato in caso di ritrovamento.